  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Карпина худший старт в «Динамо» за последние 19 лет – 17 очков в 15 матчах чемпионата. Пропустили 23 гола – такого не было с 2001-го
32

У Карпина худший старт в «Динамо» за последние 19 лет – 17 очков в 15 матчах чемпионата. Пропустили 23 гола – такого не было с 2001-го

У Карпина худший тренерский старт в «Динамо» за последние 19 лет.

У Валерия Карпина худший тренерский старт в «Динамо» за последние 19 лет.

Специалист набрал всего 17 очков в 15 матчах в Мир РПЛ. Это худший показатель с 2006 года, когда Юрий Семин набрал 10 очков в первых 15 матчах во главе бело-голубых. Тогда Семин покинул клуб после 15-го тура. В случае с Семиным имеются в виду первые 15 матчей сезона, так как в чемпионате-2006 был один перенесенный тур.

По пропущенным голам после первых 15 матчей Карпин – худший тренер «Динамо» с 2001-го года (23 у Карпина, 26 у Александра Новикова).

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?3840 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
Александр Новиков
logoДинамо Москва
logoЮрий Семин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» идет хуже сезона, когда вылетели. Жуткий итог 1-го круга
25 минут назад
«Динамо» провело худший первый круг с сезона-2019/20: при Карпине набрали 17 очков. При Личке в прошлом сезоне было 30
сегодня, 13:09
«Динамо» завершит первый круг РПЛ в нижней части таблицы. Команда Карпина идет 9-й после 15 матчей
сегодня, 13:04
«Динамо» не побеждает 5 матчей подряд в РПЛ – 3 поражения и 2 ничьих. У команды Карпина всего 4 победы за 15 матчей
сегодня, 12:55
Главные новости
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Тель сравнял на 84-й. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Карпин оценил первый круг «Динамо»: «Двойка. Или единица. Или ноль – как хотите»
6 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» в гостях у «Пармы»
15 минут назадLive
Мостовой о поражении «Динамо»: «Смеялся с комментаторов – ни одного плохого слова не скажут. Проигрывал бы «Спартак» – разорвали бы тренера. А тут все нормально»
20 минут назад
Карпин о «Динамо»: «Никому не интересно, что я могу рассказывать. Видим в таблице то, что получилось. Против «Акрона» играли медленно, не хватало скоростей»
34 минуты назад
Дзюба о том, как объяснить, что «Акрон» обошел в таблице «Динамо» Карпина: «Легко. Мы лучше»
40 минут назад
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
45 минут назадТесты и игры
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Акрону», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
45 минут назадLive
«Динамо» провело худший первый круг с сезона-2019/20: при Карпине набрали 17 очков. При Личке в прошлом сезоне было 30
сегодня, 13:09
«Динамо» завершит первый круг РПЛ в нижней части таблицы. Команда Карпина идет 9-й после 15 матчей
сегодня, 13:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Кандидатуру Станковича не будем рассматривать. Он очень много говорит и очень мало делает». Директор «Металлиста» из Королева – на предложение Губерниева Деяну возглавить клуб
8 минут назадВидео
Тедеев про 2:1 с «Динамо»: «Автобус «Акрона» был с наворотами. Игра требовала действовать так»
12 минут назад
Первая лига. «Родина» принимает «Нефтехимик», «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
14 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Неома», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Ахли»
25 минут назадLive
«Атлетико» – «Леванте». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
35 минут назад
«Байер» – «Хайденхайм». Шик и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
35 минут назад
«Гамбург» – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси и Байер в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
35 минут назад
«Унион» – «Бавария». Кейн в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
35 минут назад
«Пари НН» – «Рубин». 0:0 – автогол Ставера отменили. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Агаларов и Кисляк в старте. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive