У Карпина худший старт в «Динамо» за последние 19 лет – 17 очков в 15 матчах чемпионата. Пропустили 23 гола – такого не было с 2001-го

У Валерия Карпина худший тренерский старт в «Динамо» за последние 19 лет.

Специалист набрал всего 17 очков в 15 матчах в Мир РПЛ. Это худший показатель с 2006 года, когда Юрий Семин набрал 10 очков в первых 15 матчах во главе бело-голубых. Тогда Семин покинул клуб после 15-го тура. В случае с Семиным имеются в виду первые 15 матчей сезона, так как в чемпионате-2006 был один перенесенный тур.

По пропущенным голам после первых 15 матчей Карпин – худший тренер «Динамо» с 2001-го года (23 у Карпина, 26 у Александра Новикова).