Баринов об отстранении России: «Душат нас, говоря по-футбольному. Не думаю, что есть шансы на ЧМ»

высказался об отстранении российских клубов и сборных.

«Всегда с удовольствием ехал в сборную. Не сомневался и сейчас. Здесь перезагрузимся – и будем готовиться к чемпионату. Разрешил ли Карпин сахарку? Такого нет. Все строго.

Решения ФИФА не хочу обсуждать – все знают, как к нам относятся, пусть это останется на их совести. Говоря по-футбольному, душат нас. Не будет официального матча у сборной? Нам этого не объяснили. Может, кого-то бы задело в ФИФА или УЕФА, что мы бы играли открытый матч.

Потенциал остаться без еврокубков – это тяжело, это влияет на мотивацию. Надо надеяться и верить, что скоро все закончится – будут Лига чемпионов и Лига Европы. С чемпионатом мира – это вообще все печально. На данный момент не думаю, что у нас есть шансы сыграть.

Моя мотивация играть сейчас – выиграть призы в . Отъезд россиян в Европу? Думаю, хорошего игрока и в нынешней ситуации заберут», – сказал полузащитник и сборной России.