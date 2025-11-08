  • Спортс
  • Семин о «Краснодаре»: «Многие критикуют Мусаева, но он на первом месте. Это самая сплоченная команда – Мурад смог их объединить»
Семин о «Краснодаре»: «Многие критикуют Мусаева, но он на первом месте. Это самая сплоченная команда – Мурад смог их объединить»

Юрий Семин: «Краснодар» – самая сплоченная команда.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями об игре «Краснодара» в сезоне Мир РПЛ.

«Мне сейчас очень нравится «Краснодар». Многие критикуют Мурада Мусаева, но он на первом месте, команда в прошлом году выиграла.

Команда с периферии впервые за долгое время выиграла. Они готовы отстаивать свое звание и в этом году.

Это самая сплоченная команда. Там много национальностей, у каждого разный менталитет и понимание футбола. Но Мусаев смог их объединить. Они играют в один футбол, в тот, который приносит очки.

У них прекрасная оборона, атакующие действия. И Мусаев никому не подражает. Он работает на лучших качествах игроков, которые у него есть.

А команда мотивирована вместе с болельщиками на самом высоком уровне», – сказал Юрий Семин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
