«Зенит» Семака впервые победил команду Слуцкого. Было 3 поражения

Теги Зенит Рубин Сергей Семак Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» обыграл «Рубин» (3:1) в 8-м туре чемпионата России.

Сергей Семак в качестве главного тренера питерского клуба впервые одержал победу в игре против команды Леонида Слуцкого.

Во всех трех предыдущих матчах победа оставалась за Слуцким.

15 марта 2014 года ЦСКА под руководством Слуцкого обыграл «Зенит» со счетом 1:0. Семак тогда исполнял обязанности главного тренера питерцев после увольнения Лучано Спаллетти.

24 октября 2020 года «Рубин» переиграл «Зенит» со счетом 2:1. 8 марта 2021 года команда Семака вновь уступила казанцам (1:2).

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