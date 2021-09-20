«Зенит» Семака впервые победил команду Слуцкого. Было 3 поражения

«Зенит» обыграл «Рубин» (3:1) в 8-м туре чемпионата России.
Сергей Семак в качестве главного тренера питерского клуба впервые одержал победу в игре против команды Леонида Слуцкого.
Во всех трех предыдущих матчах победа оставалась за Слуцким.
15 марта 2014 года ЦСКА под руководством Слуцкого обыграл «Зенит» со счетом 1:0. Семак тогда исполнял обязанности главного тренера питерцев после увольнения Лучано Спаллетти.
24 октября 2020 года «Рубин» переиграл «Зенит» со счетом 2:1. 8 марта 2021 года команда Семака вновь уступила казанцам (1:2).