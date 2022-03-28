Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Оцениваю выше, чем даже их самых именитых предшественников разных поколений»

Комментатор Виктор Гусев высказался о своих коллегах.

– Кто сегодня лучший футбольный комментатор на ТВ?

– Скажу о молодых. Мне понравился дуэт Гутцайт – Алхазов на недавнем класико.

Улыбаюсь, когда слышу в репортаже первые фразы Генича. На душе сразу становится солнечно, хочется проникнуться его настроением.

Нагучев, Шнякин, Кудрявцев, Меламед тоже хороши. Это первые фамилии, которые пришли в голову. Если кого-то забыл – простите.

В целом работу молодых комментаторов оцениваю выше, чем даже их самых именитых предшественников разных поколений. Правда, есть одно замечание. Ребята интересно, со знанием дела рассуждают о тактике и вариантах составов, но нередко теряются в оценке конкретных эпизодов, пропускают детали происходящего на поле. Обидно, – сказал Гусев.