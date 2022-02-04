Журавель о хейте в адрес Генича: «Люди, защищающие важные ценности такой агрессией, заслуживают презрения. Это еще хуже, чем глупая шутка Кости»

Комментатор поддержал коллегу , которого раскритиковали за шутку о домашнем насилии.

Говоря о ситуации, сложившейся вокруг полузащитника «Манчестер Юнайтед» , Генич сказал: «Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал».

Феминистка-блогер Лиза Лазерсон призвала Генича извиниться, и он дважды сделал это.

«Спросил у Кости Генича, как дела. Ну понятно, хотел узнать, схлынуло ли все. Выяснилось, что нет.

Рефлектирующий Костя даже прислал пару выдающихся скринов. Честно говоря, не хотел ничего об этом писать, пока не прочитал эти сообщения.

Скажу вам, это еще хуже, чем неуместная и глупая шутка Генича. И люди, защищающие важные ценности такой агрессией, заслуживают презрения.

Вообще, эти волны хейта давно требуют адекватного арт-осмысления. Предлагаю сделать выставку где-нибудь в галерее современного искусства.

Первый стенд – типа повод для хейта. Все следующие – собственно реакция. Вот реально всем полезно было бы почитать, соразмерить и применить к себе.

За материалами для выставки обращаться к футбольным комментаторам 😎», – написал Журавель.