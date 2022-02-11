Нагучев о «Матч ТВ» и шоу «Есть тема»: «Есть запрос аудитории. Иначе ужасные шоу Первого канала или «России» не выходили бы с такими цифрами»

Комментатор поделился мнением о программе «Есть тема» на канале.

– На «Матч ТВ» недавно запустилось шоу [«Есть тема»], которое по факту представляет из себя микро-трэш-ток. Тебе комфортно в нем?

– Да, мне это комфортно, но, например, Валерию Кузьмичу Непомнящему – нет. Есть и другие люди, которым не очень комфортно.

Но мне кажется, что такое шоу должно быть, потому что на него есть запрос аудитории. Если бы его не было, то на или на «России-2» не выходили бы в 2-3 часа дня вот эти ужасные ток-шоу с такими цифрами.

Все, кто занимаются футболом, эмоциональны. Даже если ты интроверт, ты все равно что-то копишь, и тебе нужен выход. Студиям «Все на Матч» огня как раз не хватает. Ты там не поорешь, это другой формат. А здесь – пожалуйста, – сказал Нагучев.