«Вареником» быть нельзя, но и сзади катиться, убивать кого-то не надо». Карпин перед игрой с молодежкой

Опубликованы слова главного тренера сборной России Валерия Карпина перед вчерашней игрой.

Карпин провел предматчевую установку перед встречей команды с молодежной сборной страны (1:0).

«Если на меня кто-то выдергивается – значит, там где-то свободная зона. Если сможем найти – то вообще офигенно. Нет – окей. Диагональ – надо бежать за спину. Передача поперечная в касание – сразу надо бежать за спину. Надо быть готовым, а не бежать после передачи.

Сзади катиться, кого-то убивать не надо, но и уступать – тоже, «вареником» тоже быть нельзя. Иначе сами травму получите.

И последнее. Две команды играют, два разных состава. Первый тайм – счет 0:0. Второй тайм – тоже счет 0:0. На табло может быть что угодно. Для меня счет – 0:0. И для вас должен быть», – сказал Карпин.

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