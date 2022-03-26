Валерий Карпин: «Главный итог сбора, что был контакт. Завтра они все забудут, поэтому надо будет заново их собирать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о перспективах команды.

Сегодня сборная одержала победу над молодежкой в товарищеском матче (1:0).

«С Дюковым общались после игры. Посмотрим, что будет дальше. Каждый день все меняется. Я тоже слышал посыл, что нас должны скоро вернуть. Но 100% уверенности никто не даст. Говорили о следующем сборе, когда хотели бы. Но пока решили подождать две-три недели. Такие сборы всегда полезны.

Главный итог сбора, что был контакт. Что мы вместе поработали, что-то вспомнили. Завтра они все забудут. Поэтому надо будет заново их собирать.

Не раздражает ли, что мы в состоянии ожидания? Нет. А какие варианты? Закрыться? Ну закрывайтесь. Я не хочу.

Мои высказывания про слова Медведева? Каждый отстаивает свою позицию, смотрит в свое болото. Как и , как и , как и все остальные», – сказал Карпин.