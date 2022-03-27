Доннарумма о вылете Италии: «Мы разочарованы, как и все итальянцы. Задача – вернуть сборную на заслуженное место»

опубликовал сообщение после поражения Италии в стыках .

Его команда уступила Северной Македонии (0:1), пропустив на второй добавленной ко второму тайму минуте после дальнего удара.

«Мы хотели принять участие в чемпионате мира, испытать необыкновенные эмоции, которые могут дать подобные соревнования, подарить улыбки итальянцам, которые несколько месяцев назад сопровождали нас на пути к титулу чемпионов Европы.

К сожалению, этого не произойдет. Мы очень разочарованы и знаем, как расстроены все итальянцы. Но мы также знаем, что в футболе, как и в жизни, нужно смотреть вперед и возвращаться в игру.

Наша задача – вернуть сборную туда, где она заслуживает быть, и шаг за шагом строить победное будущее. Вперед, !» – написал вратарь, представляющий .

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