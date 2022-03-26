Глава FIGC хочет убедить Манчини остаться в сборной после невыхода на ЧМ. Пирло, Раньери и Де Дзерби – среди альтернатив

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) хочет, чтобы Роберто Манчини остался в сборной.
Сегодня Габриэле Гравина встретится с тренером сборной Италии. Цель менеджера – убедить Манчини остаться в команде, несмотря на вылет от Северной Македонии в стыках ЧМ-2022.
Если Манчини все-таки уйдет, то главным претендентом на пост тренера сборной Италии будет Фабио Каннаваро. Альтернативные варианты – Андреа Пирло, Клаудио Раньери и Роберто Де Дзерби, пишет Николо Скира.
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