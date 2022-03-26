Глава FIGC хочет убедить Манчини остаться в сборной после невыхода на ЧМ. Пирло, Раньери и Де Дзерби – среди альтернатив

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) хочет, чтобы остался в сборной.

Сегодня Габриэле Гравина встретится с тренером сборной Италии. Цель менеджера – убедить Манчини остаться в команде, несмотря на вылет от Северной Македонии в стыках ЧМ-2022.

Если Манчини все-таки уйдет, то главным претендентом на пост тренера сборной Италии будет . Альтернативные варианты – , и , пишет Николо Скира.

Все виды отчаяния Верратти, шок на каменном лице Манчини и другие страдания Италии после провала в отборе ЧМ