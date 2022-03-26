Манчини после вылета Италии: «Иногда футбол – безжалостная метафора жизни. Нужно работать на будущее»

обратился к болельщикам после вылета Италии из стыков ЧМ-2022.

«Иногда футбол может быть безжалостной метафорой жизни.

Прошлым летом мы были королями Европы, совершив один из самых красивых подвигов в истории национальной команды. А теперь у нас одна из самых тяжелых ситуаций.

Мы перешли от полной радости к ужасающему разочарованию.

Это действительно трудно принять, но принятие поражений – часть здорового пути для человеческого и спортивного роста.

Нужно время, чтобы обдумать и понять ситуацию с полной ясностью. Единственный правильный шаг сейчас – поднять голову и работать на будущее.

Спасибо фанатам в Палермо за теплый прием и всем болельщикам, которые всегда поддерживали нас с энтузиазмом и любовью», – написал тренер сборной Италии.