Андрей Мостовой: «Был уверен, что России по силам обыграть Польшу»

считает, что сборной России было под силу выбить поляков из стыков ЧМ-2022.

Сегодня при участии полузащитника была обыграна Россия U21 (1:0).

– Как оценишь матч и сбор?

– Все равно полезный. Давно не собирались. По игре было видно, что немного подзабыли что-то. Безусловно, очень важный сбор.

– Обыграли бы с таким качеством игры?

– До этого был уверен, что нам это по силам.

– Как относишься к теориям о том, что молодежную могла быть сильнее основы?

– Если честно, я это не слышал. Если бы они были сильнее, они были бы в основной команде.

– С Головиным и Миранчуком счет был бы разгромнее?

– Конечно, было бы легче. Они профессионалы, – заявил хавбек сборной России и .