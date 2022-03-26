Андрей Мостовой: «Был уверен, что России по силам обыграть Польшу»

Андрей Мостовой считает, что сборной России было под силу выбить поляков из стыков ЧМ-2022.
Сегодня при участии полузащитника была обыграна Россия U21 (1:0).
– Как оценишь матч и сбор?
– Все равно полезный. Давно не собирались. По игре было видно, что немного подзабыли что-то. Безусловно, очень важный сбор.
– Обыграли бы Польшу с таким качеством игры?
– До этого был уверен, что нам это по силам.
– Как относишься к теориям о том, что молодежную могла быть сильнее основы?
– Если честно, я это не слышал. Если бы они были сильнее, они были бы в основной команде.
– С Головиным и Миранчуком счет был бы разгромнее?
– Конечно, было бы легче. Они профессионалы, – заявил хавбек сборной России и «Зенита».