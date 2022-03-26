Андрей Мостовой: «Сахар у бабушек не будем покупать. В сборной все профессионалами стали»

Полузащитник не испытывает проблем из-за высокого спроса на сахар.

– Я и так в чай, кофе никогда сахар не добавлял, мог какой-то десерт [съесть], но сейчас максимально отказался.

Я думаю, это видно, у нас все реально профессионалами стали в сборной и все переносят в клубы, на обеде никто ничего лишнего себе не позволяет.

– То есть у вас дефицит сахара в крови.

– Нет, нормально, у бабушек еще не будем покупать, – смеясь ответил хавбек сборной России.

Вечная война Карпина с лишним весом игроков: кто-то бегал до тренировок, кто-то часами сидел в ванной, кто-то специально блевал