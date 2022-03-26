Андрей Мостовой: «Россия сыграет на Евро через 2 года, надеюсь. Обидно пропустить и ЧМ, и ЧЕ»

оценил победу сборной России над молодежной командой страны (1:0).

«Все было не так официально. Не разбирали матчи соперника. Отталкивались от себя.

Обидно, что пропустил и Евро, и чемпионат мира. Надежда есть. Надеюсь, через два года на Евро сыграем. Надо выходить.

Дзюба? Знаю, что они созвонились с Карпиным перед этим сбором. Вроде Артем сказал, что хорошо поговорили», – сказал полузащитник и сборной России.

Сборная России обыграла молодежку в товарищеском матче благодаря голу Тюкавина