Андрей Мостовой: «Россия сыграет на Евро через 2 года, надеюсь. Обидно пропустить и ЧМ, и ЧЕ»

Теги Зенит Артем Дзюба сборная России U-21 премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Евро-2020 ЧМ-2022 Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой оценил победу сборной России над молодежной командой страны (1:0).

«Все было не так официально. Не разбирали матчи соперника. Отталкивались от себя.

Обидно, что пропустил и Евро, и чемпионат мира. Надежда есть. Надеюсь, через два года на Евро сыграем. Надо выходить.

Дзюба? Знаю, что они созвонились с Карпиным перед этим сбором. Вроде Артем сказал, что хорошо поговорили», – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.

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