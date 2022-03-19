Андрей Мостовой: «Может, еще есть какой-то шанс у сборной вернуться в отбор на чемпионат мира»

ответил на вопрос об отстранении российских команд.

– На матче с «Арсеналом» болельщики вывесили баннер в адрес ФИФА и УЕФА. Как вы относитесь к бану от них? Есть ли надежда, что поменяется что-то, и российские клубы сыграют в еврокубках в следующем сезоне?

– Не хотелось бы отвечать на это. Тяжелая тема. Надежда всегда есть.

Может, какой-то шанс вернуться в отбор на чемпионат мира еще есть. Но так, как ситуация складывается – не знаю. Тяжело говорить.

– Вы сейчас едете в сборную. Какая у вас мотивация в ней?

– – это всегда престиж, это честь. Мотивация есть перед главным тренером сборной. Вроде матч какой-то намечается, но я не знаю точно, будет или не будет.

Конечно, надо держать себя в форме. Тем более потом будут игры за клуб, очень важный отрезок, конец чемпионата. Мы пока лидеры. Мотивация есть всегда, – сказал полузащитник .