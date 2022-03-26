Томори о расизме: «У тебя будет тысяча сообщений от не пойми кого после фола или привезенного пенальти. Эти люди чувствуют себя безнаказанными»

призвал соцсети жестче реагировать на расизм в отношении футболистов.

Ранее английский защитник «Милана» вместе с одноклубником Майком Меньяном подвергся оскорблениям на почве расизма со стороны фанатов «Кальяри».

«Ты можешь сфолить, привезти пенальти, что угодно. К тому моменту, когда ты вернешься в раздевалку, у тебя уже будет тысяча сообщений от не пойми кого.

Люди, создающие фэйковые аккаунты, которые знают, что могут говорить это без каких-либо последствий, чувствуют себя безнаказанными.

Соцсети могут сделать больше, чтобы ограничить происходящее», – заявил темнокожий футболист.

«Кальяри» и «Милан» подрались из-за расизма. От фанатов «Кальяри» уже страдали Лукаку, Это’О, Мунтари и другие