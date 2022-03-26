Саутгейт против бойкота ЧМ: «Не знаю, что это даст, турнир продолжится. Мы связаны с Катаром инвестициями, как и с Россией»

не считает бойкот ЧМ в Катаре действенным методом борьбы за права человека.

«Я не знаю, что это даст. Да, это станет большим инфоповодом, но турнир все равно продолжится.

Факт, к сожалению, заключается в том, что самая большая проблема не связана с религией или культурой. Речь о строительстве стадионов, и, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать.

Мы на протяжении восьми лет знаем, что чемпионат мира пройдет в Катаре. Есть ли у нас что-то против Катара как страны? Мы связаны с ней, как мы сейчас видим это на примере России, всеми видами инвестиций.

Это сложно. Сами по себе проблемы не так сложны. Сложны все последствия дипломатических отношений и связей с другими странами и организациями», – сказал тренер сборной .