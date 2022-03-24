Андрей Аршавин: «В Англии с русофобией не сталкивался. Все было отлично»

Андрей Аршавин заявил, что не сталкивался с русофобией в Англии.
– Ощутили на себе повышение цен в связи с экономической ситуацией?
– Ну да, пока терплю.
– Как относитесь к чрезмерной истерии со стороны Запада? Сталкивались с таким в Англии?
– Нет, в Англии с русофобией не сталкивался. Все было отлично.
– Удивлены ли тем, что сейчас происходит?
– Естественно, удивлен. Но что сделаешь, ничего страшного, поездим по стране, – сказал бывший футболист «Арсенала» и сборной России, работающий в «Зените».