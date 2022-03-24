Андрей Аршавин: «В Англии с русофобией не сталкивался. Все было отлично»

заявил, что не сталкивался с русофобией в Англии.

– Ощутили на себе повышение цен в связи с экономической ситуацией?

– Ну да, пока терплю.

– Как относитесь к чрезмерной истерии со стороны Запада? Сталкивались с таким в Англии?

– Нет, в Англии с русофобией не сталкивался. Все было отлично.

– Удивлены ли тем, что сейчас происходит?

– Естественно, удивлен. Но что сделаешь, ничего страшного, поездим по стране, – сказал бывший футболист и сборной России, работающий в .