Советник президента «Барсы»: «Победа над «Реалом» – огромная радость, но пройти «Галатасарай» было важнее»

Советник президента поделился эмоциями о победе в класико над (4:0).

«Это один из самых прекрасных дней с тех пор, как мы пришли в клуб.

В первую очередь из-за важности соперника и из-за того, что они часто побеждают. Нужно уважать «Реал», нужно быть спортсменами, но это не отнимет у нас этой радости.

Победа над «Реалом» – огромная радость, но пройти было важнее.

сумел создать команду. Это заметно больше всего. Например, в матче с «Реалом» не было звезд, а была команда. Победить на «Бернабеу» сложно.

Нужно уважать соперника. Не будем забывать, что они прошли «ПСЖ». Когда пошли разговоры, что мы вернулись, это не круто на самом деле. Это не повод для восторга, но один из самых важных успехов», – заявил Энрик Масип, советник Жоана Лапорты.