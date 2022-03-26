Жоан Лапорта: «Хочу, чтобы «Барса» боролась за чемпионство. У «Реала» должен начаться спад, они использовали 13-14 игроков весь сезон»

Президент «Барселоны» считает, что команда поборется с «Реалом» за победу в .

– Поможет ли победа на «Бернабеу» со счетом 4:0 привлекать сильных игроков в «Барсу»?

– Когда видно, что проект набирает силу, то это, конечно, помогает. У нас уже есть признаки того, что «Барса» может стать эталоном для всего мира из-за стиля нашей игры и того, какие трофеи мы можем взять. Это хороший результат, он во всех смыслах идет нам на пользу. Это подтверждает, что мы движемся к возвращению радости в Барселону. Это главная цель, которую я поставил себе на начальный этап моего второго президентского срока. Думаю, у нас это получается, не хватает только титулов.

Я получил очень большое удовольствие от этой победы над «Реалом», как и все болельщики «Барселоны». Теперь я хочу, чтобы мы боролись за чемпионство. Я говорил об этом: нужно вернуть радость и брать трофеи.

– Вы говорите о борьбе за эту Ла Лигу?

– Да, и я говорю об этом, потому что команда прогрессирует. По ходу сезона действительно случаются спады и подъемы. У «Реала» должен начаться спад, потому что они весь сезон использовали 13-14 игроков. У нас было больше гибкости.

У нас были неудачи, особенно в начале сезона, но сейчас у «Барсы» хороший этап. Мы входим в заключительную фазу сезона с надеждой о борьбе за чемпионство. Мы отстаем на 12 очков. В случае победы над «Райо» отрыв сократится до 9 баллов. Мы должны думать о победах во всех оставшихся матчах. Это очень серьезный вызов, но мы любим вызовы. Таков менталитет этого клуба, – сказал .