Перес и Лапорта договорились не переманивать игроков друг у друга. Исключение – футболисты с истекающими контрактами

Президент и его коллега из «Барселоны» заключили «пакт о ненападении», сообщает Marca.

Руководители устно договорились, что не будут переманивать игроков из клуба-соперника, чтобы не допустить ситуации, при которой интерес конкурента используется как аргумент в переговорах о продлении контрактов.

Исключение в соглашении – футболисты с истекающими контрактами. Такая же договоренность достигнута в отношении футболистов молодежных команд.

В день класико в Суперкубке Испании, 12 января, появилась информация об интересе «Реала» к защитнику «Барсы» . Лапорта, помня о договоренности, обратился к Пересу, и Флорентино опроверг эту информацию.

При этом соглашение не касается трансферных целей обоих клубов из других команд, например, форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.