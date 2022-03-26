Сакки о невыходе Италии на ЧМ: «Мы отстаем на 60 лет, в итальянском футболе нет новых идей»

высказался о невыходе сборной Италии на .

«Гравина – компетентный руководитель, ему нужно с холодной головой проанализировать ситуацию и не руководствоваться эмоциями. Я надеюсь, он не собирается решать все, просто уволив тренера.

Проблема куда серьезнее, гораздо серьезнее. Итальянский футбол страдает из-за культурной отсталости, в нем нет новых идей. Другие страны развиваются, а мы отстаем на 60 лет.

Я говорю об этом четко: в меньшей степени в этой ситуации виноваты игроки и тренер. Это институциональная проблема», – сказал экс-тренер «Милана» для La Gazzetta dello Sport.