«Я зол на весь итальянский футбол». Ди Канио о вылете сборной в стыках ЧМ от Северной Македонии

высказался о вылете Италии от Северной Македонии в стыках ЧМ-2022.

«Я сидел спокойно на диване. Возможно, даже слишком спокойно. У меня было ощущение, что все так и закончится, я это увидел сразу же. Сейчас, когда я вижу кадры с этого матча, я злюсь еще сильнее.

Было слишком много остервенения и нервозности, даже Манчини с первой минуты только указывал игрокам на ошибки. Он волновался. Не было того отношения, которое было в его словах перед игрой, когда он говорил о победе на чемпионате мира. После матча я был разочарован в тех, кто этого ждал.

Македония впечатлила игрой в обороне, а потом они пошли и забили. Забил игрок, у которого есть мастерство, но на него не давили. Итальянцы просто позволили ему это сделать.

Сначала я был спокоен, но потом разозлился. Я зол на весь итальянский футбол», – сказал бывший нападающий «Лацио» и «Вест Хэма» для Sky Sports Italia.

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