Фабио Капелло: «И Россия обыграла бы Италию вчера. Это был не наш день, не играли в полную силу»

Фабио Капелло считает, что и Россия могла бы обыграть такую сборную Италии.
Вчера итальянцы дома проиграли Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыкового турнира за выход на ЧМ-2022.
«Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия. Это был просто не наш день. Знаю, как русские футболисты могут бороться за свой шанс.
Италия вчера не играла в полную силу. Очень грустно осознавать, что мы пропускаем второй подряд чемпионат мира», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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