Верратти о невыходе Италии на ЧМ: «Кошмар. Это трудно понять и объяснить. Мы доминировали в матче»

отреагировал на невыход сборной Италии на .

Итальянцы вчера дома проиграли Северной Македонии в стыковом матче (0:1) и второй раз подряд не вышли на чемпионат мира.

«Это трудно понять. Мы доминировали в этом матче и должны были выиграть. Мы обязаны были победить.

Мы должны был забить пораньше и убить интригу, потому что мы превосходили соперника. Мы могли выступить лучше.

Это футбол. Тут крайне важно быть точным и безжалостным. Это трудно объяснить, это был кошмар», – сказал полузащитник сборной Италии и в эфире RAI Sport.

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