Сафонов о лучшем вратаре России: «Сейчас уже не назову Акинфеева. Место вакантно»

Вратарь ответил на вопросы о лучших голкиперах мира и России.

– Лучший вратарь в мире?

– Я считаю, что сейчас никого нет. Из всех вариантов, которые сейчас есть, никто не выделяется настолько, чтобы назвать его лучшим. Есть просто хорошие вратари, и все.

– Лучший вратарь в России?

– Я думаю, место вакантно на данный момент. В какой-то момент я бы назвал Игоря [Акинфеева], но сейчас я не назову его лучшим вратарем уже.

– Почему?

– Думаю, что сейчас достаточно вратарей, которые лучше показывают уровень своей подготовки.

– Сафонов в их числе?

– Да. Я думаю, да, – сказал Сафонов.