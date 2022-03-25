Властимил Петржела: «РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе. Я больше не хочу возвращаться в Россию»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия УЕФА Властимил Петржела Политика Ян Кухта Футбол

Бывший тренер «Зенита» негативно оценил уровень РПЛ и заявил, что не вернется в Россию.

«Не знаю, уедут ли легионеры из России. УЕФА разрешил им уходить из клубов, возможно, все уедут.

РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе, у вас забрали еврокубки. Иностранцы ради этого раньше ехали в Россию.

Я читал, как Кухта летел в Чехию на матчи сборной из России – был сильно шокирован, насколько же сложно стало передвигаться.

Если честно, я больше не хочу возвращаться в Россию. Но я всегда буду общаться с друзьями из России, всегда! Потому что они ни в чем не виноваты», – сказал чех Властимил Петржела.

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