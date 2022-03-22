Властимил Петржела: «Семак может тренировать любой клуб АПЛ в будущем. Не стоит сомневаться в его качествах»

считает, что способен тренировать клуб .

«Семак, наверное, лучший тренер в России. Но у него и подбор игроков такой, что иногда футболисты делают работу за него, самые сильные игроки в лиге.

Думаю, Семак в будущем может тренировать любой клуб АПЛ.

Главное – знать английский язык, это важный параметр. Сомневаться в его тренерских качествах не стоит, с этим у Сергея все нормально.

Если Семак действительно будет знать английский в совершенстве, он может тренировать везде, в любом клубе мира», – заявил бывший главный тренер .