Петржела о ситуации вокруг сборной России: «За большую политику будут платить обычные люди»

высказался о ситуации вокруг сборной России.

Бывший тренер прокомментировал отказ сборной Чехии от потенциального матча с Россией в стыках ЧМ-2022.

– Сейчас в Чехии катастрофическая атмосфера, это очень плохо. Меня приглашали на телевидение, но я сказал, что не могу ничего говорить по этому поводу, поэтому никуда не пошел.

С российской сборной играть действительно не хотят. Это очень больно. Ведь страдает не только футбол, но и другие виды спорта.

Для меня это очень тяжело, потому что я знаю, что обычные русские люди – хорошие. Мне очень жаль, что все так повернулось.

– УЕФА и ФИФА, на ваш взгляд, смогут как-то урегулировать вопрос?

– Не вижу, как можно нормально решить этот вопрос. Повторюсь, с россиянами никто не хочет играть. За большую политику будут платить обычные люди. Не знаю, что тут еще сказать, – сказал Петржела.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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