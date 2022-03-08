Властимил Петржела: «Если из «Зенита» уйдут все легионеры, клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон»

Бывший тренер «Зенита» высказался о потенциальном уходе легионеров из клуба.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

«Если из «Зенита» уйдут все легионеры, то клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон. В «Зените» собраны сильнейшие российские игроки и опытный тренерский штаб, которого нет ни у одного другого клуба РПЛ.

Отъезд легионеров, конечно, скажется на качестве игры, но даже с полностью российским составом «Зенит» еще пару лет будет диктовать свои правила в , – сказал .

«Зенит» убегает от «Динамо» – уже 5 очков разницы. Но сможет ли Семак уйти еще дальше?