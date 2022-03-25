Тихонов о существовании «Краснодара»: «Был у Галицкого «Магнит» – и не стало. Представить можно что угодно»

переживает за судьбу «Краснодара» и владельца клуба Сергея Галицкого.

– Конечно, болит душа за «Краснодар». Не знаю, как там будет дальше развиваться у Сергея Николаевича, но будет очень обидно, если с клубом случится что-то необратимое.

Человек столько сделал для футбола: создал великолепную академию, построил стадион, прекрасный парк. Галицкий подарил праздник Краснодару, и мне бы искренне не хотелось, чтобы он вдруг закончился.

– Можете представить, что такой клуб раз – и перестал существовать?

– Сейчас можно представить все что угодно. Был у человека «Магнит» – и не стало «Магнита». А деньги на клуб где-то нужно зарабатывать.

Видимо, были какие-то иностранные вложения, но они закрылись, как у многих. Как «Краснодар» будет выходить из положения, я не знаю. Но желаю ему решить все проблемы, – сказал бывший член тренерского штаба .