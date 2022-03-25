«Федун сказал, что потерял 99% состояния. А Гинер не унывает, хотя ЦСКА и ВЭБ под санкциями». Член исполкома РФС о заседании

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что потерял 99% состояния.

Он сказал об этом на заседании исполкоме РФС 23 марта, поведал член исполкома Владимир Афанасьев.

После заседания Федун сказал журналистам, что ФИФА и УЕФА могут исключить Россию из членства в своих организациях.

– Ситуация с исключением реальна, но на исполкоме вопрос не обсуждался. Не время и не место. Это не вопрос РФС. Это вопрос ФИФА и УЕФА. Если они отлучили нас от международных турниров, то дальше может быть что угодно.

– В исполкоме есть несколько представителей клубов, в частности – и . Они говорили о своих проблемах?

– Выражу свое мнение: они члены исполкома и на заседании должны думать о российском футболе в целом. О клубных проблемах они должны думать в своих клубах.

Так, Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману.

Но ЦСКА – тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями. Но Евгений Леннорович не унывает и даже не заикался об этом. Там проблемы у «Спартака» и , – сказал Афанасьев.

Федун сказал, что не бросит финансировать «Спартак», несмотря на «огромные сложности». Что происходит с его нефтяным бизнесом?