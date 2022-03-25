Президент Федерации футбола Италии: «Надеюсь, Манчини останется в сборной и оправится от вылета»

Президент Федерации футбола Италии рассказал о будущем в сборной.

проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022 и второй раз подряд пропустит чемпионат мира.

«Мне искренне жаль наших фанатов. Большая радость, которую мы испытали летом, никуда не делась, но также появилась большая горечь из-за этого поражения. Мы этого не ожидали.

Нам нужно понять, что нужно сделать, например, решить проблему нехватки игрового времени у нашей молодежи.

Я надеюсь, что Манчини останется. Он вместе с нами привержен этому проекту, и я надеюсь, что он, как и все итальянцы, сумеет оправиться от этого вылета. Надеюсь, что он останется во главе команды», – сказал Габриэле Гравина.

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