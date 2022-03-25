Фабио Капелло: «Никогда бы не подумал, что Италия сможет проиграть Македонии. Тяжелый момент для всего итальянского футбола»

поделился эмоциями от поражения сборной Италии от Северной Македонии (0:1).

«Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу… Но мы проиграли. Вот и все. Пропускаем гол на последних минутах и уже не можем отыграться.

Это очень грустный и тяжелый момент для всего итальянского футбола», — сказал бывший тренер сборных России и Англии.

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