Фабио Капелло: «Никогда бы не подумал, что Италия сможет проиграть Македонии. Тяжелый момент для всего итальянского футбола»

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Фабио Капелло поделился эмоциями от поражения сборной Италии от Северной Македонии (0:1).

«Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу… Но мы проиграли. Вот и все. Пропускаем гол на последних минутах и уже не можем отыграться.

Это очень грустный и тяжелый момент для всего итальянского футбола», — сказал бывший тренер сборных России и Англии.

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