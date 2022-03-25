Алессандро Костакурта: «Манчини проделал отличную работу в Италии, в том числе и с Македонией. Он виноват меньше всех»

высказался о поражении сборной Италии от Северной Македонии (0:1).

«Я очень разочарован. Я влюбился в эту команду после сегодняшней игры. Командная игра должна приводить к тому, чтобы индивидуальности забивали. Этого не хватило, но игра была очень хорошей.

Думаю, Манчини проделал отличную работу, в том числе и с Македонией. Манчини виноват меньше всех», – сказал бывший защитник «Милана» и сборной Италии.

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