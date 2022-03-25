Верратти о вылете Италии: «Катастрофа. Мы скатились из князей в грязь, это жестоко»

прокомментировал поражение Италии от Северной Македонии в стыках ЧМ-2022 (0:1).

«Если оглянуться в нашей раздевалке, увидишь игроков, которые могли бы побороться за победу на чемпионате мира, а мы говорим об этой катастрофе. Очень жестоко так скатиться из князей в грязь (в оригинале Марко использовал идиому dalle stelle alle stalle, «от звезд к конюшням» – прим. Sports.ru).

Мы вместе пережили особые времена, и я всегда буду гордиться своими партнерами. Это футбол, надо забивать. Нам это не удалось, но мы выложились по полной. Этого оказалось недостаточно.

Мы должны спрашивать с себя. Было немного невезения, но нужно самому творить свою удачу», – сказал полузащитник сборной Италии и .

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