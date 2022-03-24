Левандовски получает 24 млн евро в год, Мюллер и Нойер – по 20 млн. Они продлят контракты с «Баварией» только при значительном увеличении зарплат

не может договориться о новых контрактах с лидерами команды.

По данным Bild, вратарь , полузащитник и нападающий согласятся подписать новые контракты только в случае значительного увеличения зарплаты. Все три футболиста хотят, чтобы новые соглашения действовали до 2025 года.

Сейчас Нойер и Мюллер зарабатывают по 20 млн евро в год, а Левандовски получает 24 млн евро в год.

Отмечается, что их позиция по зарплатам является главной проблемой при переговорах о новых контрактах.

Статистику 35-летнего голкипера можно найти здесь, показатели 32-летнего хавбека – тут, а 33-летнего форварда – по ссылке.