Президент «Баварии» о Левандовском, Мюллере и Нойере: «Ни один игрок не пожалел о продлении контракта с нами. Мы один из мировых топ-клубов»

Президент «Баварии» высказался о продлении контрактов с лидерами команды.

– Как долго сможет выдерживать давление по поводу новых контрактов Левандовского, Мюллера и Нойера?

– На «Баварию» никогда не влияли заголовки или постоянные слухи. Наше руководство ведет постоянные переговоры с игроками и начнет переговоры в нужное время.

Наши игроки знают, что клуб является для них честным и надежным партнером. «Бавария» – один из мировых топ-клубов. Я думаю, ни один игрок не пожалел о продлении контракта с «Баварией» в последние годы.

– Когда клуб начнет конкретные переговоры с тремя капитанами?

– знает, что мы его очень ценим. Я несколько раз выражал ему свою признательность. То же самое касается и – выдающихся личностей в истории «Баварии».

Мы ведем с ними переговоры очень спокойно. У нас достаточно времени, наши игроки это знают. Сейчас все внимание сосредоточено на наших больших целях – 10-м подряд чемпионском титуле и победе в Лиге чемпионов, – сказал Герберт Хайнер.