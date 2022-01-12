Нойер и Мюллер готовы продлить контракты с «Баварией» на год. Левандовски хочет долгосрочное соглашение на 24 млн евро в год

Контракты вратаря , полузащитника и нападающего Роберта Левандовского с «Баварией» истекают летом 2023 года.

По данным Sport Bild, весной мюнхенский клуб планирует начать переговоры по новым соглашениям с этими футболистами.

старается продлевать контракты с игроками старше 30 лет лишь на один год. Нойер и Мюллер согласны на такой вариант. Они хотят до конца карьеры выступать за «Баварию» и чувствуют большую привязанность к клубу.

С Левандовским ситуация иная. 33-летний форвард хочет, чтобы клуб признал его достижения и предложил ему долгосрочный контракт. Кроме того, поляк не хочет идти на снижение зарплаты. По мнению «Баварии», давать Левандовскому долгосрочный контракт с зарплатой 24 млн евро в год – это риск, учитывая возраст игрока.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Мюллер – воспитанник клуба, он всю карьеру провел в Мюнхене. Левандовски играет за «Баварию» с 2014 года.

Статистику 35-летнего голкипера можно изучить здесь, показатели 32-летнего хавбека – тут. Статистические показатели Левандовского доступны по ссылке.