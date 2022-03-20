Оливер Кан: «Левандовски в «Баварии» получил приз лучшему игроку мира и взял все трофеи. Причин для ухода нет»

Генеральный директор «Баварии» высказался о контрактах лидеров команды.

– Не понимаю всего этого шума вокруг этой темы. Контракты Левандовского, Мюллера и Нойера действуют и в следующем сезоне. Я всегда говорил, что мы обсудим это, что это важная задача для нас. Это не изменилось.

– Почему вы сомневаетесь перед началом переговоров?

– Я не знаю, кто сказал вам, что мы сомневаемся. Это не вопрос одного вечера. У игроков есть ожидания, и мы должны провести переговоры, чтобы позиции сблизились. Нужно несколько встреч, а не одна.

– Как вы думаете, Левандовски хочет уйти из «Баварии»?

– Я считаю, что причин для ухода из «Баварии» нет. У игроков здесь есть все. Левандовски в «Баварии» получил приз лучшему игроку мира и взял все трофеи. Футболисты знают, что дает им , – сказал в интервью ZDF.