Предложение саудовцев по «Челси» не прошло на финальный этап торгов. Saudi Media может объединиться с кем-то из фаворитов

Частный консорциум во главе с Saudi Media не сможет приобрести .

Как передает Goal.com, предложение саудовцев о покупке лондонской команды не прошло в финальную группу рассматриваемых предложений. Инвестиционный банк Raine Group сообщил от имени «Челси», что не будет принимать предложение Saudi Media и займется изучением других вариантов.

Подчеркивается, что представители консорциума остались разочарованы подобным решением и отсутствием объяснений его принятия. При этом Saudi Media, несмотря на данный факт, хочет наладить сотрудничество с одним из фаворитов торгов.

В числе наиболее вероятных покупателей клуба, принадлежащего , называются группа под руководством Мартина Бротона и Себастьяна Коу, а также консорциум, в который входит совладелец «Доджерс» Тодд Боэли.