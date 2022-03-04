Абрамовичу предложат 2,2 млрд фунтов за «Челси». В консорциум, который хочет купить клуб, входит совладелец «Доджерс» Боэли

Тодд Боэли, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс», предпримет новую попытку купить .

2 марта объявил о предстоящей продаже лондонской команды.

Консорциум, во главе которого стоит Боэли, планирует сделать официальное предложение в ближайшее время.

Боэли сотрудничает со швейцарским бизнесменом Хансйоргом Виссом и как минимум еще с одним предпринимателем.

Дедлайн для их предложения назначен на 15 марта – такие сроки установила компания Raine Group из Нью-Йорка, которая будет заниматься оформлением продажи клуба.

В 2019 году Боэли планировал приобрести «Челси» или «Тоттенхэм». Тогда Абрамович отклонил предложение американца в размере 2,2 миллиарда фунтов.

ESPN отмечает, что в этом году консорциум Боэли предложит за «Челси» примерно такую же сумму. Абрамович же хочет получить за клуб порядка 3 миллиардов.

Состояние Боэли оценивается в 4,7 млрд фунтов. Ему принадлежат 20 процентов бейсбольного клуба «Доджерс» из Лос-Анджелеса.