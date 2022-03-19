Экс-президент «Ливерпуля» Бротон и глава World Athletics Коу хотят купить «Челси». Средства пойдут жертвам гуманитарного кризиса на Украине

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Мартин Бротон Политика Футбол

Бывший руководитель «Ливерпуля» Мартин Бротон может стать одним из владельцев «Челси».

Консорциум, который представляют Бротон, сейчас являющийся председателем правления International Airlines Group, и президент World Athletics Себастьян Коу, направил предложение о приобретении лондонского клуба у Романа Абрамовича.

Представители инвестиционного объединения сообщили, что готовы вкладывать деньги в развитие клубной инфраструктуры и усиление состава. При этом они подчеркнули, что средства, направленные на приобретение клуба, будут «незамедлительно переданы жертвам гуманитарного кризиса» на Украине.

Экс-президент «Ливерпуля» также пообещал, что фанаты будут активно участвовать в принятии решений, влияющих на судьбу «Челси».

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