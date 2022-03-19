Экс-президент «Ливерпуля» Бротон и глава World Athletics Коу хотят купить «Челси». Средства пойдут жертвам гуманитарного кризиса на Украине

Бывший руководитель Мартин Бротон может стать одним из владельцев .

Консорциум, который представляют Бротон, сейчас являющийся председателем правления International Airlines Group, и президент World Athletics Себастьян Коу, направил предложение о приобретении лондонского клуба у .

Представители инвестиционного объединения сообщили, что готовы вкладывать деньги в развитие клубной инфраструктуры и усиление состава. При этом они подчеркнули, что средства, направленные на приобретение клуба, будут «незамедлительно переданы жертвам гуманитарного кризиса» на Украине.

Экс-президент «Ливерпуля» также пообещал, что фанаты будут активно участвовать в принятии решений, влияющих на судьбу «Челси».

«Если не будет самолета, поезда или автобуса, я поведу минивэн в Лилль». Тухель – щит для «Челси» в непростое время