Дюков о ЮФЛ: «РФС проведет 1300 матчей в этом году, в 2018-м было менее 200. Возьмем на себя расходы на поездки и питание команд»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о развитии Юношеской футбольной лиги.

«До недавнего времени наши детско-юношеские межрегиональные турниры не были регулярными соревнованиями. В результате только небольшой процент матчей можно было расценивать как конкурентные, где равный встречался с равным. На это есть в том числе объективные причины. Россия — огромная страна. При проведении турниров это создает определенные проблемы, конечно. Поскольку регулярные соревнования требуют значительных расходов на переезды, проживание, питание команд, судейских бригад, инспекторов.

Запуск Юношеской футбольной лиги, а сейчас это уже несколько лиг, позволил сделать соревнования на юношеском уровне более конкурентными и регулярными. Если раньше, например, академии и могли встретиться раз в год на финальном всероссийском краткосрочном турнире, а могли и вообще не встретиться, то сейчас они играют друг с другом регулярно.

В 2022-м у нас будет уже три федеральные лиги: к возрастам U-18 и U-17 добавится U-16. На региональном уровне к Дальнему Востоку и Северо-Западу присоединятся новые турниры, которые сформированы по принципу федеральных округов. Это будут Сибирь, Приволжье, Центр, Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ. В результате 84 футбольные школы и 108 команд получат возможность регулярной соревновательной практики на высоком уровне.

В прошлом году также стартовала ЮФЛ у девушек — для возраста U-16, в которой приняли участие 12 команд. В новом сезоне к турниру присоединяются 16 команд клубов РПЛ и ФНЛ.

Масштаб проекта будет расти. Мы будем добавлять новые возрастные группы. Планируется, что уже в 2024 году в турнирах ЮФЛ примут участие более 400 команд, а сыграно будет в общей сложности практически 4000 матчей. Хотя количество здесь — не самоцель. Мы смотрим на этот проект как на драйвер развития футбола в регионах. Тысячи юношей и девушек смогут получить соревновательную практику более высокого уровня, селекционеры и тренеры — новую информацию о тех детях, которые тренируются и занимаются футболом по всей стране, в том числе в небольших городах.

Кроме того, мы создаем вокруг ЮФЛ целую экосистему. В лиге работают судьи, в том числе молодые. Они получают образование по нашей программе «Таланты и наставники». Некоторые из них в будущем смогут обслуживать матчи ФНЛ, , Суперлиги. Получают практику и инспекторы, и делегаты. ЮФЛ — это и новая работа для менеджеров по коммуникациям, по маркетингу. Матчи транслируются в прямом эфире, есть журналистский пул, который освещает ЮФЛ. Таким образом, игроки уже заранее адаптируются к антуражу взрослого футбола. Важно, что у этих юношеских команд появляются болельщики, которые, вероятно, продолжат поддерживать ребят и девушек, когда они станут уже взрослыми игроками. Так и формируется полноценная экосистема.

Организационно это сложный проект: в этом году РФС самостоятельно проведет порядка 1300 матчей. Для примера, в 2018 году игр было не более 200. Это дополнительная нагрузка, и она требует дополнительных ресурсов, в том числе финансовых. РФС берет на себя дополнительные расходы связанные с поездками, размещением и питанием команд», – сказал Дюков.