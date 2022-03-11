Ряд клубов РПЛ предложил отменить лимит на легионеров со следующего сезона

Некоторые клубы предложили отменить лимит на легионеров в .

По данным «Матч ТВ», ряд клубов РПЛ выступил с предложением отмены лимита на легионеров со следующего сезона.

Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

РФС планирует реформу лимита на следующий сезон. На исполкоме РФС собираются утвердить новый лимит: 13 легионеров в заявке и 8 на поле, а также 4 воспитанника академии (36 месяцев в клубе с 14 до 18 лет) + 8 воспитанников любой другой российской школы.

Если клубы поддержат предложение, его вынесут на утверждение бюро исполкома .

Кроме того, стало известно, какие клубы выступили инициаторами обсуждения моратория на вылет команд в Олимп-ФНЛ в этом сезоне. Это тульский «Арсенал», «Урал», «Ростов», «Уфа» и «Химки», занимающие в таблице места с 12-го по 16-е соответственно.