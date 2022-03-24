Коутиньо о «Барсе»: «Сложно сказать, что пошло не так. Я благодарен клубу за веру, всегда буду очень уважать его»

поделился воспоминаниями об игре за «Ливерпуль» и «Барселону».

– В я написал прекрасную историю, там я был счастлив. Теперь я начинаю писать историю с «Астон Виллой». Я счастлив, что снова могу играть в Англии, ведь раньше я выступал в Италии, и Германии.

– Сегодня, когда после ухода из «Барселоны» уже прошло какое-то время, как вы считаете, почему у вас там не получилось? Сыграли ли роль проблемы с физикой? Испытывали ли вы боль, которая сковывала движения?

– Сложно сказать, что пошло не так. Возможно, что-то из того, что вы упомянули, сыграло значение. Там у меня были хорошие времена, но стабильность и манера моей игры могли быть иными.

Пришло время двигаться вперед, я всегда буду с большим уважением относиться к клубу. Я благодарен «Барселоне» за веру в меня. Рад, что у меня была возможность выступать за клуб с такой историей, – сказал полузащитник .