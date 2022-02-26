Филиппе Коутиньо: «Я мечтал играть за «Барсу» и не жалею о своем решении»

завил, что не жалеет о переходе в «Барселону».

– Жалеете о переходе из в «Барселону»?

– Нет. В определенные моменты нам приходится принимать решения, одним из моих больших желаний была игра за «Барселону», и в тот момент я принял это решение.

Но я всегда с большой любовью, уважением и благодарностью отношусь к «Ливерпулю» за дружбу на протяжении многих лет, которые я провел в клубе. Но в тот момент мне нужно было принять решение, и я не жалею об этом, – сказал Коутиньо.