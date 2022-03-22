Симеоне получает больше всех из тренеров Европы – 3,3 млн евро в месяц, Гвардиола – 1,89, Клопп – 1,49, Аллегри – 1,17, Анчелотти – 910 тысяч

Диего Симеоне – наиболее высокооплачиваемый тренер в европейском футболе.
Аргентинский специалист, возглавляющий «Атлетико», получает 3,33 миллиона евро в месяц до уплаты налогов, сообщает L’Equipe.
На втором месте в Испании расположился главный тренер «Реала» Карло Анчелотти – 910 тысяч евро. На третьем – Марселино Гарсия Тораль («Атлетик») – 500 тысяч евро.
Самые высокооплачиваемые тренеры в Англии:
1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 1,89 млн евро;
2-3. Юрген Клопп («Ливерпуль») и Антонио Конте («Тоттенхэм») – 1,49 млн евро.
Самые высокооплачиваемые тренеры в Италии:
1. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 1,17 млн евро;
2. Жозе Моуринью («Рома») – 770 тысяч евро;
3. Симоне Индзаги («Интер») – 620 тысяч евро.
Самые высокооплачиваемые тренеры в Германии:
1. Юлиан Нагельсманн («Бавария») – 666 тысяч евро;
2. Джерардо Сеоане («Байер») – 416 тысяч евро;
3. Марко Розе («Боруссия» Дортмунд) – 375 тысяч евро.
Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в чемпионате Франции можно посмотреть по этой ссылке.