Симеоне получает больше всех из тренеров Европы – 3,3 млн евро в месяц, Гвардиола – 1,89, Клопп – 1,49, Аллегри – 1,17, Анчелотти – 910 тысяч

Диего Симеоне – наиболее высокооплачиваемый тренер в европейском футболе.

Аргентинский специалист, возглавляющий , получает 3,33 миллиона евро в месяц до уплаты налогов, сообщает L’Equipe.

На втором месте в расположился главный тренер Карло Анчелотти – 910 тысяч евро. На третьем – Марселино Гарсия Тораль («Атлетик») – 500 тысяч евро.

Самые высокооплачиваемые тренеры в Англии:

1. ( ) – 1,89 млн евро;

2-3. ( ) и Антонио Конте ( ) – 1,49 млн евро.

Самые высокооплачиваемые тренеры в Италии:

1. Массимилиано Аллегри ( ) – 1,17 млн евро;

2. ( ) – 770 тысяч евро;

3. Симоне Индзаги ( ) – 620 тысяч евро.

Самые высокооплачиваемые тренеры в Германии:

1. Юлиан Нагельсманн ( ) – 666 тысяч евро;

2. Джерардо Сеоане ( ) – 416 тысяч евро;

3. Марко Розе («Боруссия» Дортмунд) – 375 тысяч евро.

Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в чемпионате Франции можно посмотреть по этой ссылке.