Симеоне получает больше всех из тренеров Европы – 3,3 млн евро в месяц, Гвардиола – 1,89, Клопп – 1,49, Аллегри – 1,17, Анчелотти – 910 тысяч

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Диего Симеоне – наиболее высокооплачиваемый тренер в европейском футболе.

Аргентинский специалист, возглавляющий «Атлетико», получает 3,33 миллиона евро в месяц до уплаты налогов, сообщает L’Equipe.

На втором месте в Испании расположился главный тренер «Реала» Карло Анчелотти – 910 тысяч евро. На третьем – Марселино Гарсия Тораль («Атлетик») – 500 тысяч евро.

Самые высокооплачиваемые тренеры в Англии:

1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 1,89 млн евро;

2-3. Юрген Клопп («Ливерпуль») и Антонио Конте («Тоттенхэм») – 1,49 млн евро.

Самые высокооплачиваемые тренеры в Италии:

1. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 1,17 млн евро;

2. Жозе Моуринью («Рома») – 770 тысяч евро;

3. Симоне Индзаги («Интер») – 620 тысяч евро.

Самые высокооплачиваемые тренеры в Германии:

1. Юлиан Нагельсманн («Бавария») – 666 тысяч евро;

2. Джерардо Сеоане («Байер») – 416 тысяч евро;

3. Марко Розе («Боруссия» Дортмунд) – 375 тысяч евро.

Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в чемпионате Франции можно посмотреть по этой ссылке.

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