Слуцкий о 13 спорных эпизодах в матче с «Ростовом»: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»

Теги Ростов Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков ЭСК РФС Футбол

Леонид Слуцкий опубликовал видео с решениями арбитра Виталия Мешкова в матче «Рубин» – «Ростов» (1:2).

Казанский клуб обратился сегодня в ЭСК РФС с просьбой оценить работу рефери.

«Рубин» насчитал 13 ошибочных или спорных судейских решений в матче с «Ростовом» и показал их в ролике.

Слуцкий выложил это видео у себя в инстаграме и подписал его: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»

«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе

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