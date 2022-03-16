Слуцкий о 13 спорных эпизодах в матче с «Ростовом»: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»

Леонид Слуцкий опубликовал видео с решениями арбитра Виталия Мешкова в матче «Рубин» – «Ростов» (1:2).
Казанский клуб обратился сегодня в ЭСК РФС с просьбой оценить работу рефери.
«Рубин» насчитал 13 ошибочных или спорных судейских решений в матче с «Ростовом» и показал их в ролике.
Слуцкий выложил это видео у себя в инстаграме и подписал его: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»
«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе